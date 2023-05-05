شكرا لقرائتكم خبر عن أول "ويك إند" فى مايو.. 5 نجوم يحيون حفلاتهم الغنائية بينهم تامر حسني وجورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العطلة الأسبوعية الأولى بشهر مايو "ويك أند"، سلسلة من الحفلات الغنائية في موسم الربيع التي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية والأجنبية، والتي يحرص عدد كبير من الجمهور حضورها ومشاركة نجومهم المفضلين في الغناء والاحتفال معهم، خاصة أن اليوم الجمعة تسشهد مشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

تامر حسني

يتمتع النجم تامر حسنى بجماهيرية كبيرة، وهو ما يجعل حفلاته لها حضور جماهيري، ولكن هذه المرة سيحيى تامر حسني حفل افتتاح مباراة كاس السوبر بين فريقى الأهلى وبيراميدز، التي ستنطلق اليوم وسط حضور جماهيري كبير، ويقدم تامر سحني خلاله مجموعة من أشهر أغنياته.

جورج وسوف

يحيى سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف، حفلاً غنائياً بالإمارات على مسرح أوبرا دبى، ويقدم لخال الحفل محموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يتفاعل معه بترديد كلمات اغنياته.

محمد رمضان

يحيى النجم محمد رمضان ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، في كاليفورنيا، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد إحيائه حفله الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

أصالة

تحيى النجمة أصالة حفل غنائي ضخم في القاهرة اليوم الجمعة، في حديقة متحف الحضارات، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات فى مصر، وتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

ميريام فارس

تحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائياً، في دولة عمان، حيث تقدم مجموعة كبيرة من اشهر أغنياتها الخليجية والتي تقدم وصلة استعراضية على أنغامها وتلقى إعجاب الجمهور الحاضر.