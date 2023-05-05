تفاصيل وموعد حفل تالة طرقان

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة السورية الجزائرية تالة طرقان، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا السبت، في الثامنة مساء، بساقية عبدالمنعم الصاوي.

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من تالة طرقان؟

بدأت الغناء منذ الطفولة مع والدها طارق العربي طرقان، أشهر مؤلفي أغاني الأطفال وتترات الرسوم المتحركة.

اتجهت تالة طرقان في السنوات الأخيرة نحو تأليف الأغاني الشبابية ذات المواضيع الإنسانية والاجتماعية، حيث ستقدمها للمرة الأولى في حفلتها الأولى

في الساقية، بالإضافة إلى مزيج من الأغاني الجزائرية والسورية والمصرية.

شاركت تالة بالغناء على أهم المسارح والمهرجانات في الوطن العربي، كدار الأوبرا المصرية، مسرح سيد درويش، مهرجان القلعة، مهرجان قرطاج الدولي في تونس، مؤتمر Ted بالعربي في الدوحة والعديد من الحفلات والفعاليات المتنوعة.