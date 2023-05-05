سبب غياب وائل جسار عن حفل روائع الموجي

ياسر رشاد - القاهرة - غاب الفنان وائل جسار، عن المشاركة في حفل روائع الموجي، والذي أقيم مساء أمس الخميس على خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان مقرر أن يشارك "جسار" في الحفل، من خلال تقديم مجموعة أغاني من أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجي.

اقرأ أيضًا .. موعد حفل ليلة الموسيقار محمد الموجي في الرياض

سبب اعتذار وائل جسار عن حفل الموجي

وكشف مصدر مقرب من وائل جسار، أنه تعرض إلى وعكة صحية شديدة قبيل ساعات من حضوره حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي في السعودية.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية، أن المطرب اللبناني أصيب بإرهاق شديد بشكل مفاجئ وارتفاع ملحوظ في مستوى ضغط الدم.

حفل روائع الموسيقار محمد الموجي

أقيم مساء أمس الخميس، حفل روائع الموجي على خشبة مسرح

أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.

شارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، وأشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.