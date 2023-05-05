زوجة حسن شاكوش تتهمه بطردها من عش الزوجية

ياسر رشاد - القاهرة - نشبت مشاجرة بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، نتج عنها تحريرها محضر ضده في قسم الشرطة.

حررت زوجة حسن شاكوش محضرًا ضده بعدما قام بطردها منذ أيام من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن

منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.





حفل زفاف حسن شاكوش وريم طارق

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، منذ شهرين بزفافه على خطيبته ريم طارق، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من الفنانين ومطربي المهرجانات وعلى رأسهم النجوم تامر حسني، مصطفى قمر، عمر كمال، رامي صبري، إيهاب توفيق، حمو بيكا، وماجد المصري.