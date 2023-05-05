شكرا لقرائتكم خبر عن داميان شازيل يترأس لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائى الـ80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي اختيار المخرج الأمريكى داميان شازيل لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الدورة المقبلة للمهرجان.

وحول ذلك الاختيار عبر داميان شازيل عن سعادته برئاسة لجنة تحكيم المهرجان قائلا في بنا إعلامي: لمدة 10 أيام كل عام، تصبح فينيسيا مدينة سينما، ويسعدني أن تتم دعوتي لقيادة لجنة التحكيم لهذا العام، لا أطيق الانتظار لاكتشاف مجموعة جديدة من الأفلام الرائعة في مهرجان البندقية السينمائي الـ80".

كما أعلنت إدارة المهرجان أن المخرجة الفرنسية أليس ديوب ستترأس لجنة تحكيم جائزة Luigi De Laurentiis لأفضل فيلم أول، بينما سيتولى الإيطالي جوناس كاربيناريو رئاسة لجنة تحكيم قسم أفاق.

وقالت أليس ديوب: يا له من شرف عظيم، وفرحة كبيرة ، أن يتم اختيارك لرئاسة لجنة تحكيم جائزة البندقية Luigi De Laurentiis للفيلم الأول، في مهرجان سبق أن رحب بي وقدم لي الكثير العام الماضي، ويسعدني أن أتولى القيادة هذا العام وأن أعمل على رؤية صوت جديد يظهر في المشهد السينمائي الذي طالما سعى مهرجان البندقية إلى تجديده."