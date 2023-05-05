انفصال حسن شاكوش من زوجته بعد شهرين من الزواج يصدم الوسط.. طردها من المنزل واخذ شبكتها!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 09:54 مساءً - شهدت خلافات المطرب حسن شاكوش مع زوجته تطورات جديدة، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى تحرير محاضر داخل أقسام الشرطة بالجيزة عقب طرد «شاكوش» زوجته وسرقة المنقولات والاستيلاء على إيصال أمانة.

قالت المصادر الرسمية إن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا داخل قسم شرطة اكتوبر من زوجة «شاكوش» وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

زوجة حسن شاكوش تتهمه بطردها من المنزل وسرقة أموالها

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم طارق -28 سنة – ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

صورة من حفل زفاف حسن شاكوش وريم طارق – الصورة من حساب الفنان على انستجرام

وعللت تأخيرها في البلاغ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم الجمعة الموافق 5 مايو وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم أحمد السويركى، رئيس مباحث أكتوبر، إلى النيابة التي تولت التحقيق.

فيما أكدت مصادر أخرى، أن شاكوش لم يطرد زوجته من المنزل مثلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما تفاجئ بما قامت به زوجته ريم صادق وقيامها بتحرير محضر بقسم الشرطة بعدما تركت المنزل غاضبة، وظن أنها ذهبت إلى منزل أهلها وكان ينتظر أن تهدأ الأجواء بينهما ثم يحاول التواصل معها وإرجاعها للمنزل.

منشور زوجة حسن شاكوش المثير للجدل

وعلقت ريم طارق، زوجة مؤدى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تداول خبر طلاقها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتبت ريم طارق، عبر خاصية الاستورى، بحسابها الرسمي تعليق مثير للجدل، قائلة :”حسبي الله ونعم الوكيل فى الزاني”.

ستوري ريم طارق زوجة حسن شاكوش على انستجرام

وأضافت ريم طارق، فى استورى، أخرى قائلة :”هو فى ايه ياجماعة، ايه كمية الهبل والتخالف اللى بتتقال دا”.

ستوري ريم طارق زوجة حسن شاكوش على انستجرام

سجود زوجة حسن شاكوش

وكانت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش تصدرت المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل زفافهما، بسجودها في الفرح، وظهرت في حفل زفافها بشكل مميز، وخطفت أنظار رواد السوشيال ميديا بعدما سجدت على المسرح خلال جلسة التصوير في القاعة وسط الحاضرين، وفسرها العديد من الأشخاص أنها تشكر الله سبحانه وتعالي على زواجها من شاكوش، وتوفيقه في إتمام الزيجة.

سجود ريم طارق شكرًا لله في حفل زفافها من حسن شاكوش

وفسرت زوجة حسن شاكوش أسباب سجودها في الفرح، قائلة: «دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا».

اتهام “شاكوش” بالزواج من امرأة أخرى

وفى وقت سابق تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وزوجته ريم، التريند عقب استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية.

وتم اتهام حسن خلال إحدى فقرات البرنامج أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه فيلا في منطقة التجمع الخامس، وهو الأمر الذي تجاهلته زوجته تماما، فضلا عن إثارة الشك داخلها بسؤال حسن عن مصدر سلسلة يرتديها دائما في رقبته ويرفض خلعها.

هذا الحديث جعل حسن شاكوش ينفعل وكاد أن ينسحب بسببه من الحلقة حتى هدأته مقدمة البرنامج وقتها، وبعدها أوضح حسن أنه كان سيرتبط بهذه السيدة لكن لم يوفقه القدر في ذلك، حتى تقدم لـ خطبة ريم زوجته الحالية، متحديا أي امرأة تظهر ورقة تثبت زواجه منها.

وقال شاكوش: أكتر حد ممكن أعمل حاجة علشانه هي أمي، ووحياة أمي أنا مش متجوز غير ريم، ولو في واحدة معاها ورق يثبت إني جوزها تطلعه.

زيجات حسن شاكوش

وكشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن عدد زيجاته السابقة قبل زواجه الأخير من ريم طارق، أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة» والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، مشيرا إلى أنه تزوج مرتين فقط.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

أحدث أغنيات حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرًا، اغنية أخرى بعنوان «ظلمونى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

وطرح حسن شاكوش، أيضًا أغنية بعنوان «حنيلي» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصرى وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجورى.

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