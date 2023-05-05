مؤتمر صحفى لتقديم أوبرا "دون جيوفانى" للموسيقار النمساوى موتسارت

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القاهرة - سامية سيد - تعقد مكتبة الإسكندرية مؤتمرا صحفيا لتقديم أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار النمساوى موتسارت المقرر تقديمها على مدار 3 أيام على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفى بمقر بيت السنارى بالسيدة زينب بالقاهرة يوم الثلاثاء 9 مايو فى تمام الساعة 12:00 ظهراً.

يُعقد المؤتمر بحضور كل من: الدكتور راجح داوود؛ الموسيقار الكبير والمشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، والمايسترو ناير ناجي؛ قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وصوليستات أوبرا "دون جيوفاني" من الأجانب والمصريين، والألمانى مانويل شميدت؛ مخرج العرض، و برنهارد زيجل؛ مصمم الديكور، ومدير معهد جوته بالإسكندرية زابينا ارلين ڤين.

وتعد أوبرا دون جيوفانى من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها فى جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عاما.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيى الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالى بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجى القائد الأساسى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألمانى مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.

وتُقدَّم هذه العروض المتميزة لجمهور الإسكندرية بعد النجاح الكبير لعروض أوبرا "كارمن" التى قدمها نفس فريق العمل فى الموسم الفنى السابق؛ وذلك استكمالًا لرسالة الفنون الرفيعة التى تقدمها مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها فى عام 2002.