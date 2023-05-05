وائل جسار يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

طمأن الفنان وائل جسار جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة نتجت عنها اعتذاره عن عدم المشاركة في حفل «روائع الموجي»، بالرغم من إجرائه العديد من البروفات.

وقال «جسار» في تسجيل صوتي لـ«et بالعربي»: «حصل معايا عارض صحي شديد قبل الحفل .. بطمن جمهوري أنا بخير وأشكر كل القائمين على حفل الموسيقار الراحل محمد الموجي وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ.. حابب أطمنكم أنا بخير وإنشالله أزمة وتعدي بإذن الله».

كانت أحيت المملكة العربية السعودية حفل روائع الموجي، أمس، بالعاصمة الرياض، على مسرح أبوبكر سالم، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، الحفل الذي يكرم مسيرة الموسيقار الراحل محمد الموجي بحضور أسرته، وبمشاركة 7 مطربين هم أنغام وشيرين ومي فاروق وصابر الرباعي وعبادي جوهر وماجد المهندس وزينة عماد، بمشاركة أوركسترا ضم 130 عازفًا تحت قيادة المايسترو وليد فايد.



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