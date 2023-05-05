صور تؤكد أن شيرين وحسام حبيب في انتظار حدث سعيد.. أول مولود لـ حسام في الطريق؟! – شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 11:51 مساءً - تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، محركات البحث خلال الأيام الماضية وبالتحديد بعد حفلها الأخير في دولة الإمارات، والذي ظهرت فيه بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وبعد عودتها لزوجها الملحن حسام حبيب، وانتهاء الخلافات بينهما.

هل شيرين عبد الوهاب حامل؟

شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بظهورها بعد أن فقدت السيطرة تمامًا على وزنها، وظهر ذلك بشكل واضح في أكثر من مناسبة، حتى إنها حاولت إخفاء تلك الزيادة بارتداء ملابس كاجوال في الحفل، لكن ظهرت الزيادة في أكثر من صورة أخرى.

ومن أكثر الصور التي وضحت تلك الزيادة هي صورها مع حسام بعد خروجها من المستشفى، حيث كانت ترتدي فستان ضيق. لدرجة أن البعض توقع انها تكون “حامل”.

سبب زيادة وزن شيرين عبدالوهاب

ولكن شيرين نفت في أكثر من مرة أن وزنها الزائد يكون بسبب حملها، وقالت: “أنا بحس إنى في السابع من زيادة وزنى، وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثنى عشر”، وأكدت شيرين وقتها أنها تأخذ أدوية عديدة منها الكورتيزون.

ليست المرة الأولى

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد اكتسب وزنًا زائدًا خلال فترة حملها في ابنتها الأولى “مريم” من زوجها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، والذي استمر زواجهما لمدة 5 سنوات، رزقت خلالهما بابنتيها مريم وهنا، وفي عام 2012 أعلنت انفصالها دون أن تكشف عن تفاصيل أو أسباب الانفصال.

وبعد انجاب شيرين لابنتها فقدت الوزن الذي اكتسبته بسرعة وعادت لرشاقتها في وقت قياسي أذهل جمهورها وقتها.

ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وعلى صعيد آخر، تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل إحياء روائع الموسيقار محمد الموجي في العاصمة السعودية الرياض.

وبعد أن شَدَت شيرين خلال الحفل وأطربت الحضور التقطت الكاميرا صورة لـ حسام حبيب وهو يقبلها في مشهد رومانسي.

رقص حسام حبيب

وتواجد زوجها حسام حبيب برفقتها خلال الحفل، والتقطته عدسات الكاميرا وهو يتراقص على صوت شيرين وهي تغني “للصبر حدود”.

وقبل انطلاق الحفل ظهر حسام وهو يصطحب زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى المسرح ولم تترك هي يده للحظة.

تألق شيرين عبد الوهاب بحفل روائع الموجي

وتفاعل حضور حفل روائع الموجي، مع غناء شيرين عبد الوهاب لأغنية “أنا قلبي ليك ميال” بالتصفيق الحار وارتسمت على وجوههم الابتسامة. وانطلق حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

سقوط شيرين عبد الوهاب

وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج أثناء إحيائها حفل دبي الأخير، حيث سقطت على المسرح أثناء غنائها أمام آلاف من الجمهور الحاضر، ومن ثم انفعلت على المنظمين بسبب تعثرها في السماعات الضخمة الموجودة أعلى المسرح.

وقالت شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها إلى جمهورها الموجود بالحفل: شوفوا والله.. بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات ديه المفروض تتدفن في المسرح عشان المطرب ميقعش.. ولكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا.

وأردفت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل: لكن عادي ما يقع إلا الشاطر، بجد حاجة صعبة.. ودلوقتي بكرة على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة وشوفوا شيرين وقعت، أنا المفروض دلوقتي لو أنا مأمنة على رجلي أخد منكوا قد إيه من المنظمين، بس يلا معلش، شوفوا اللي بيحصلنا.

نقل شيرين عبدالوهاب للمستشفى

ونقلت الفنانة شيرين عبدالوهاب للمستشفى وظلت به 3 ساعات وخضعت للعديد من الفحوصات والأشعة للاطمئنان على صحتها، وكان الملاحظ هو جلوس شيرين عبدالوهاب على كرسي متحرك، وهو الذي رفضت الجلوس عليه في المؤتمر الصحفي وتحاملت على آلامها من أجل إنهاء المؤتمر الصحفي.

كما رفضت شيرين عبدالوهاب، المبيت في المستشفى ليلتها وغادرتها بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، وحقنها بمسكنات للآلام، وتواجد برفقتها زوجها الفنان حسام حبيب، بالمستشفى حتى الرابعة والنصف صباحًا، وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله، أول من سأل عنها.

شيرين تكشف سبب غيابها

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، سبب تغيبها عن الساحة الفنية مؤكدة أنها عفوية في تصريحاتها وهذا ما عرفت به منذ ظهورها الفني وأصبح البعض يقلدها في ذلك، مؤكدة أن سبب غيابها عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسب تعرضها لحالة نصب من مدير صفحاتها ولكنها ستأخذ حقها منه.

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها تتعاون مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، الأسبوع الماضي، على مسرح “أرينا كوكاكولا”؛ كما بررت تأخيرها على الحفل بتعليقها بشكل كوميدي قائلة للجمهور: “معلش والله تُهنا وإحنا جايين”.

إنهاء خلافاتها مع روتانا

من ناحية أخرى، بعد وصول الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى السعودية، من أجل المشاركة في إحياء حفل “روائع الموجي” مساء أمس، والذي شاركت فيه برفقة عدد من النجوم، عقدت الفنانة المصرية جلسة صلح مع سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وتم التصالح بينهما، بعد الخلافات التي وصلت لساحات المحاكم، ونشر صور لشيرين عبر صفحة الشركة على روتانا. وعلقت عليه الشركة قائلة: “شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)”.

وشاركت شيرين في حفل “روائع الموجي”، أمس الخميس الموفق 4 مايو، و وأحيا الحفل الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وهيئة الموسيقى كلُّ من الفنانين: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، شيرين عبدالوهاب، مي فاروق، زينة عماد، في حين يشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

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