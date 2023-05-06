منة فضالي لا تفكر في الزواج.. أسلوب حياتها لا يناسب أى شخص

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة منة فضالي، العديد من الأسرار الشخصية والفنية، خلال استضافتها في أحد البرامج والذي يذاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت منة فضالي، أنها لا تفكر في الزواج في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها اعتادت أن تعيش بمفردها لفترة طويلة، وأسلوب حياتها لا يناسب من ستتزوج أو ترتبط به، مشددة أن هذا قد يتغير في حال عثرت على شخص يشبها.

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وأضافت منة، أن تجاربها السابقة لم تكن جيدة، مشددة أنها تزوجت مرة ولم تخبر والدتها إلا حين أرادت الطلاق وذلك بعد ستة أشهر، وأن وقتها والدتها كانت ستصاب بالشلل من جراء الصدمة، معتبرة أنه حزنت بشكل كبير كونها احزنت والدتها وكانت ستكون من أسباب مرضها.

وتابعت أنها أرتبط في أحد المرات

برجل بخيل للغاية، وكان يستكثر عليها كوب الماء، والطعام ويحاول قد الإمكان أن يدخر المال، مبدية استغرابها من هذا الأمر ففي طبيعة الحال الرجل كان غني وليس فقير فلم تفهم لماذا تعامل بهذا السلوك الغير مبرر فهو حتى ليس من شيم الفقراء ولكن يبدوا أن البخل مرض.

وعن تعليق الجمهور على شفاها، تكشف أنها بالفعل قامت بعمل فيلر في شفتيها وانتفخت للغاية، ووقتها تحدثت مع الدكتور ولكنه أخبرها أنها مع الوقت سيقل حجمها، مكملة ضاحكة "يبدوا أنها فشت غلط".