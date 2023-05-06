يحيى الفخراني يحصد جائزة الريادة السينمائية في دورة المركز الكاثوليكي الـ71

ياسر رشاد - القاهرة - حصد الفنان القدير يحيى الفخراني جائزة الريادة السينمائية في الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

انطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ71، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 من مايو الجاري، بحضور كوكبة كبيرة من صناع السينما والفنانين والأدباء والكتاب.

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حضر حفل الافتتاح الفنان القدير يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميدة، مدحت العدل وزوجته، هاني رمزي.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًّا بشكل منتظم.

يكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين، وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي، والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على

جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

عقدت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي، عددًا من الاجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان فى دورته الـ71 وكذلك اختيار الفنانين وصناع السينما الذين سوف يتم تكريمهم خلال فعاليات الحفل.

يشارك بالمهرجان وللمرة الأولى منذ تأسيسه أفلام بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض، إذْ تم عرضها ومشاركتها فى مهرجانات سينمائية أو عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.