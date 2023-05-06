الكاثوليكي للسينما يكرم المخرجة إنعام محمد على

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على على رحلتها الإخراجية المتميزة، وذلك في نسخته الـ 71 والمقرر أن تستمر حتى يوم 12 من مايو الجاري.

وانطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71 ، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 من مايو الجاري، بحضور كوكبة كبيرة من صناع السينما والفنانين والأدباء والكتاب.

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وحضر حفل الافتتاح الفنان القدير يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميده، مدحت العدل وزوجته، هاني رمزي .

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.