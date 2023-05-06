هناء الشوربجي تفوز بجائزة الريادة السينمائية من المركز الكاثوليكي

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت الفنانة هناء الشوربجي، جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة، ومقرر أن تستمر حتى 12 مايو الجاري.

وتسلم الجائزة بدلًا منها الفنان هانى رمزى بسبب سفرها خارج البلاد، معربًا عن سعادته، قائلًا:" سعيد بأنى تسلمت جائزة الفنانة هناء الشوربجي لأنها أول من اكتشفني فنيًا ".

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وانطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ71 ، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 12

من مايو الجاري، بحضور كوكبة كبيرة من صناع السينما والفنانين والأدباء والكتاب.

وحضر حفل الافتتاح الفنان القدير يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميده، مدحت العدل وزوجته، هاني رمزي .

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.