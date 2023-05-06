مدحت صالح يفوز بجائزة "المركز الكاثوليكي الخاصة"

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المطرب مدحت صالح، جائزة "المركز الكاثوليكي الخاصة" عن رحلته الفنية، وذلك في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71، والمقرر تستمر حتى 12 مايو الجاري.

وانطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71 ، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 من مايو الجاري، بحضور كوكبة كبيرة من صناع السينما والفنانين والأدباء والكتاب.

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وحضر حفل الافتتاح الفنان القدير يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميده، مدحت العدل وزوجته، هاني رمزي .





يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.