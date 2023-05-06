محمود سعد يحصد جائزة "التميز الإعلامى" بمهرجان الكاثوليكي للسينما

ياسر رشاد - القاهرة - حصد الإعلامي الكبير محمود سعد، جائزة "التميز الإعلامى" بحفل افتتاح فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى نسخته الـ 71، والمقرر أن تستمر حتى 12 مايو الجاري.

واعتذر الإعلامي الكبير محمود سعد عن الحضور وذلك بسبب ظروف سفره خارج البلاد.

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انطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71، والتي مقرر أن تستمر حتى يوم 12 من مايو الجاري.

وحضر حفل الافتتاح الفنان الكبير محمود حميدة، هانى رمزى، المخرجة أنعام محمد على، الفنان القدير يحي الفخرانى و زوجته الكاتبة لميس جابر، مدحت العدل وزوجته.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام

1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي، والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.