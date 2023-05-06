شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات النهائية لحفل أصالة فى بحيرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري حاليا الاستعدادات النهائية لحفل النجمة أصالة بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، ومن المقرر بعد قليل إحياء حفل يشمل عددا من المفاجآت لجمهورها وتقديم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وروجت أصالة مؤخرا للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: "أهلى وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم 5 مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

وأحيت مؤخرًا النجمة أصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ورفع شعار كامل العدد، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها، منها "خانة الذكريات" و"مشيت سنين" و"جابه سيرته" و"عايز الحق" و"قد الحروف" و"الحقيقة" و"شكرا" و"بكرة أحلى" و"بعدك عني" و"ستين دقيقة" و"غلبان"، كما قدمت أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.