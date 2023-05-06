شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جوناس كاربينيانو: لا أطيق الانتظار لمشاهد أفلام مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج الإيطالي الأمريكي جوناس كاربينيانو عن سعادته باختياره رئيس لجنة تحكيم مسابقة آفاق في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ80 المقبلة.

وقل كاربينيانو المعروف بـ أفلامه Mediterranea، A Ciambra وA Chiaraفي بيان إعلامي: تقدم لنا مسابقة آفاق مجموعة غنية وجريئة من الأفلام التي تنغمس في عالم سينما، ولا أطيق الانتظار لأعيش المشاعر وتجربة الحقائق المتنوعة التي سنتعرف عليها في فعاليات المهرجان.

وأضاف: هي فرصة لمشاهدة بعض من أفضل الأفلام لهذا العام في واحدة من أجمل الأماكن في العالم، وهو شيء مميز حقًا".

مهرجان فينيسيا السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي اختيار المخرج الأمريكي داميان شازيل لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الدورة المقبلة للمهرجان.

وحول ذلك الاختيار عبر داميان شازيل عن سعادته برئاسة لجنة تحكيم المهرجان قائلا في بنا إعلامي: لمدة 10 أيام كل عام، تصبح فينيسيا مدينة سينما، ويسعدني أن تتم دعوتي لقيادة لجنة التحكيم لهذا العام. لا أطيق الانتظار لاكتشاف مجموعة جديدة من الأفلام الرائعة في مهرجان البندقية السينمائي الـ80".

كما أعلنت إدارة المهرجان أن المخرجة الفرنسية أليس ديوب ستترأس لجنة تحكيم جائزة Luigi De Laurentiis لأفضل فيلم أول.