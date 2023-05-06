مي العيدان تواصل هجومها على اصالة: “ان شاء الله يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص”

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 03:54 صباحاً - واصلت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجومها الشرس على الفنانة السورية اصالة حيث تمنت لها هذه المرة الغرق في مياه النيل وان لا يتمكن احد من مساعدتها.

وكانت أصالة نصري قد وصلت، قبل ساعات، برفقة زوجها فائق حسن استعدادًا لحفلها في القاهرة، وذلك بمركب نيلية على الطريقة الفرعونية وكان في استقبالها ابنها خالد الذهبي.

وقد قامت مي العيدان بإعادة نشر الفيديو عبر حسابها على تويتر وعلقت عليه كاتبة: “ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص” .

وبعد تعرضها لانتقادات من بعض متابعيها دافعت مي العيدان عن موقفها من اصالة حيث قالت ردا على احدهم “لا لها وجه حق نفس ما اعتدت علي بالكليب الفاشل مالها ترى مانسينا فكيفي ابي ادعوا عليها انت ربي ولا الله ربي”.