شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ليلة قمر 14" بأولى فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ 71، بأولى أيام فعالياته فيلم ليلة قمر 14" اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة، ويعقبه ندوة بحضور أحد صناعه.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.