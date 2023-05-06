يحيي الفخراني يُعرب عن سعادته بتكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي

حصل الفنان يحيى الفخراني على جائزة الريادة السينمائية، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ71، والتي أُقيمت، اليوم الجمعة، في مقر المركز الكاثوليكي، بحضور عدد من الفنانين.

وقال «الفخراني»، خلال تسليمه جائزة الريادة السينمائية: «شخصيًا أنا من أوائل الناس اللي اتكرمت من هذا المهرجان، وبحبه جدًا، لأن التوجه الحقيقي للمركز الكاثوليكي هو الحب، لأن من غير حب ميبقاش في فن».

وأضاف: «وهو الجائزة الوحيدة التي تلخص كل الجوائز التي حصلت عليها، فالخواجة عبدالقادر هو من أعز المسلسلات المقربة إلى قلبي شخصيًا، فهو لم يُحتفَ به غير من المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية»

كما كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 برئاسة الأب بطرس دانيال كلا من الفنان القدير يحيي الفخراني والفنان محمود حميدة بجائزة الريادة السينمائية واعتذرت الفنانة سهير رمزي عن الحضور لتسلم جائزتها نظرا لظروفها الصحية.

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