شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد يخطفان الأنظار لعلاقتهما من جديد بعد ظهورهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الثنائى جيجى حديد وليوناردو دى كابريو الأنظار من جديد، بعدما ظهرا مرة أخرى سويًا في نيويورك وتم رصدهما سويًا، رغم المحاولات البائسة منهما في إخفاء ملامحهما بارتداء كل منهما لكاب والنظر لأسفل طوال الوقت إلا أن موقع مثل الديلى ميل نشر الصور لهما مؤكداً أن جيجى ودى كابريو بذلك يؤكدا أن علاقتهما لم تنتهِ بعد.

من ناحية أخرى لا يزال الثنائى ليوناردو دي كابريو وصديقته السابقة كاميلا مورونى على اتصال دائم مثلما ذكرت التقارير العالمية مؤخراً حول الثنائى، حينما أشارت أن الثنائى يشتركا فى حضانة كلبهما المحبوب سالى، وهو ما يعتبر السبب الأساسى فى تواصلهما معاً رغم الانفصال.



ليوناردو دى كابريو

وأخبر مصدر مقرب من كاميلا موقع DailyMail أن الثنائى لا يزالا على اتصال منتظم رغم الانفصال منذ الصيف الماضى بعد قصة حب استمرت خمس سنوات.



ليوناردو وجيجى حديد

وقال المصدر "إنهم على علاقة جيدة ، يرون بعضهم البعض طوال الوقت لأنهم يتشاركون في حضانة كلبهم".

وكانت قد التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل ليوناردو دي كابريو بصحبة الممثلة فيكتوريا لاماس، حسب تقرير موقع الديلى ميل وعدداً من المواقع مما أكدت أن دي كابريو يواعد الممثلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر 23 عاما فقط، حيث أكد التقرير أن الممثلة لم تكن ولدت بعد حينما كان يقوم ببطولة تيتانيك، وإنما ولدت بعدها بعامين.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتى في إطار الحديث عن علاقته بعارضة الأزياء جيجى حديد، والشائعات التي طالت الثنائي خلال فترة سابقة وأكدت وجود علاقة بينهما دون نفى أو تأكيد أياً من الثنائى.

وولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.