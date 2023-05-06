شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد والحلفاوى وفهمى بعد تتويج الأهلى بلقب السوبر المصرى: قلعة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نجوم الفن، لاعبى النادى الأهلى عقب التتويج بلقب السوبر المصرى على بيراميدز بهدف دون رد، في الإمارات.

وحرص النجم بيومى فؤاد، على السفر ودعم لاعبو النادى الأهلى، ونشر صورة من الاستاد وكتب قائلاً: "بيومى فؤاد في كل حتة ألف مبروك للنادى الأهلى"، وكتب النجم أحمد فهمى: "ألف مبروك علينا الأهلي دايمًا سوبر أعظم نادي في الكون"، فيما كتب النجم نبيل الحلفاوى، قائلاً: ألف مبروك لقلعة البطولات".



أحمد فهمى



بيومى فؤاد



نبيل الحلفاوى

عاش لاعبو النادى الأهلى واحدة من أسعد لياليهم الكروية عقب التتويج بلقب السوبر المصرى، أمس الجمعة بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله التونسى على معلول من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

عبر محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس ‏السوبر المصري، وقال الشناوي، «تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية، سواء من خلال السفر ‏والمعسكرات، وخوض مواجهات حاسمة فى كافة البطولات، وأصبح الفريق مطالبًا بالتتويج ‏بلقب كأس السوبر المصري».‏

وواصل قائد الأهلى حديثه، "فى الأوقات العصيبة يظهر معدن لاعبي الأهلي، واليوم استطعنا ‏أن نتوج بلقب كأس السوبر بعد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز، ووسط حضور حشد ودعم ‏جماهيري كبير في المدرجات".‏