شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن مشاركته فى مباراة السوبر: مبروك الأهلي وشكرا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بالمشاركة أمس في مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، مقدمًا التهنئة للأهلي على الفوز بكأس السوبر المصري.

ونشر تامر حسني فيديو من مشاركته في المباراة، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كأس السوبر المصري وحظ أفضل لنادي بيراميدز، وكل الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على كرم الاستقبال".

وتابع: "شكراً لجماهير مصر اللي حضروا المباراة وكل الجنسيات العربية الشقيقة وشكرًا لمحبيني الكرام اللي شرفوني النهاردة كل الشرف بحضورهم الكبير، من كل قلبي كل الشكر لـ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي وشكرًا للإعلامي الكبير هيثم الحمادي محبتكم في قلبي".

وانتهى تامر حسنى هذه الأيام من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد " تاج" بمدينة الإنتاج وبعض شوارع القاهرة ومدينة أكتوبر، كما صور بعض المشاهد بمنطقة وسط البلد ودار القضاء العالى وكورنيش النيل بالمعادى، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.