شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر".. جورج وسوف يرثي ابنه فى حفله بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان جورج وسوف أمس أولى حفلاته الغنائية هذا العام بأوبرا دبي بالإمارات، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وخلال الحفل قام جورج وسوف بتقديم مقطع "حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر" من أغنيته الشهيرة "يا بياعين الهوى"، والتي أهداها إلى نجله الراحل وديع، وسط تأثره الشديد، وتفاعل الجمهور معه.

ومن المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلاً غنائيًا آخر في قطر يوم 18 مايو الجاري، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.