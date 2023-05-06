عمرو دياب يُشيد بحفل "روائع الموجي" ويؤكدا أنه كان حدثاً استثنائياً في المملكة العربية السعودية

رغم عدم مشاركته في حفل "روائع الموجي" أشاد الهضبة عمرو دياب بإقامة الحفل، مؤكداً أنه كان حدثاً استثنائيا في المملكة العربية السعودية، كما أشاد بعزف الموسيقار يحيى الموجي خلال الحفل، موجهًا رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي على تنظيمه الحفل.

وعبّر عمرو دياب عن رأيه عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قال فيها: "عظمة وفخامة الموسيقار الكبير محمد الموجي وصديقي المبدع الفنان يحيى محمد الموجي، وشكرًا لصانع الحدث الكبير الصديق الفنان معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وسبق وأعرب المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بالحفل، ونشر مقطوعة من عزف الموسيقار يحيى الموجي من مقطوعات والده محمد الموجي، وكتب على "تويتر": الحفل كان مبهجاً بالنسبة لي.. لكن في هذا المقطع صارعت دموعي فأنا أعرف يحيى الموجي منذ 15 سنة.. وأعرف شعوره وهو يعزف هذا الصولو في حفل لوالده رحمة الله عليه".

وكان قد حضر الحفل العديد من النجوم والموسيقيين، منهم: الموسيقار هاني شنودة، محمد فؤاد، الموسيقار هاني مهنا وزوجته، وعمرو مصطفى، تامر عاشور، الشاعر تامر حسين، الملحن أمير طعيمة، الموزع توما، علاء عبد الخالق، الشاعر هشام الجخ، حميد الشاعري، الموسيقار حلمي بكر.

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