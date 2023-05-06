تامر حسني يتألق بحفل مباراة "السوبر المصري" في الإمارات

في ظهوره الأول بعد إعلان زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عنه، تألق النجم تامر حسني في إحياء حفل مباراة السوبر المصري، التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.ودخل تامر حسني أرض الملعب على صوت هتافات الجمهور، وقدم فقرة غنائية بمصاحبة فرقة استعراضية من الشباب.

وحرص تامر حسني على التوجه إلى جميع أرجاء الملعب لتحية الجمهور، وقدم مجموعة من أغانيه ومنها "حلو المكان"، و"هدلعني"، و"كل مرة"، وشاركه الجمهور بالغناء.

من ناحية أخرى، يُحضر تامر حسني خلال الفترة الحالية لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض بطولته إلى جانب الفنانة دينا الشربيني بعد انضمامها له، وكان تامر حسني قد نشر صوراً له من كواليس تحضيرات العمل والذي ظهر خلالها وهو يؤدي بعض التمرينات الرياضية، وعلق عليها: "تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع كابتن نور خطاب صديق عمري.. دعواتكم بجد اصعب فيلم بعمله في حياتي".

فيلم تاج من تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وكان من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم الفنانة هنا الزاهد ولكن بسبب انشغالها في أعمال أخرى اعتذرت عن العمل، وبعدها أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركة الفنانة مي عمر في العمل لكنها اعتذرت هي الأخرى

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