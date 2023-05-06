شاهد .. سعاد حسني بدون ذره خجل تصرخ من التعب بالراحه عليا الله يسترك تعبت من الوجع والمخرج واصل التصوير والفنانه خلعت ملابسها بالكامل وتحول المشهد الي حقيقه

فنون - كتب ياسمين التهامي - نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات الماضيه فيديو محذوف وممنوع من العرض للفنانه الكبيره سعاد حسني في مشهد غير موفق لها داخل غرفه النوم وكانت ترتدي القميص النوم الاسود الشفاف الذي اظهر جسمها بالكامل امام الجميع وتم حذف المشهد من الفيلم بعد نزوله بساعات شاهد الفيديو بالكامل..

تصدرت الفنانه سعاد حسني وسائل للتواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها في وضع غير موفق لها من كواليس احد الافلام داخل غرفه النوم وبعد عرض الفيلم على السينما المصريه تم حذفه من الرقابه لاحتواء المشهد على لقطات ممنوعه من العرض..

نالت الفنانه سعاد حسني انتقاد الكثير من الجمهور بعد تسريب فيديو لها داخل غرفه النوم مع الفنان رشدي اباظه وكانت ترتدي قميص النوم الشفاف..