هجوم شديد ضد الإعلامية بسمة وهبة بعد تعليقها على طلاق حسن شاكوش.. لن تصدقوا ماذا قالت وأثارت غضب الجمهور!!

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 11:51 مساءً - علقت الإعلامية بسمة وهبة على أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وذلك بعدما تقدمت “ريم” صباح أمس الجمعة بمحضر رسمي اتهمته خلاله بطردها من منزلها والاستيلاء على وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق.

منشور بسمة وهبة يعرضها للإنتقادات

ونشرت “وهبة” صورة جمعتها بشاكوش وزوجته من كواليس حلقة برنامجها “العرافة” وعلقت عليها قائلة: “نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيوت”، ولاقت الصورة والتعليق هجوماً من قبل متابعيها والذين اتهموها إنها سببًا من أسباب الخلاف بينهما وذلك بعد حلقتهما الشهيرة معها والتي تم عرضها بموسم رمضان 2023 الماضي وكشفت خلاله عن العديد من الخبايا والأسرار.

تعليقات الجمهور على منشور الإعلامية المصرية

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: “مش حضرتك في برنامجك أفشيتي أسرارهم تقريبًا أنا مش قادرة أفهم التناقض، نتمني أن برنامجك يبطل إفشاء أسرار البيوت، مش انتي اللي وقعتي بينهم، ما أنتي اللي ولعتيها”.

بسمة وهبة تفجر أزمة بين حسن شاكوش وزوجته على الهواء

واستضافت بسمة وهبة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد أيام من زواجهما وكشفت خلاله عن العديد من الأسرار بواسطة “شيخ العرافين” والذي واجه “شاكوش” بالعديد منها “زواجه في فتاة أخرى” و”فيلا التجمع”

وتم اتهام حسن خلال إحدى فقرات البرنامج أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه فيلا في منطقة التجمع الخامس، وهو الأمر الذي تجاهلته زوجته تماما، فضلا عن إثارة الشك داخلها بسؤال حسن عن مصدر سلسلة يرتديها دائما في رقبته ويرفض خلعها.

هذا الحديث جعل حسن شاكوش ينفعل وكاد أن ينسحب بسببه من الحلقة حتى هدأته مقدمة البرنامج وقتها، وبعدها أوضح حسن أنه كان سيرتبط بهذه السيدة لكن لم يوفقه القدر في ذلك، حتى تقدم لـ خطبة ريم زوجته الحالية، متحديا أي امرأة تظهر ورقة تثبت زواجه منها.

وقال شاكوش: أكتر حد ممكن أعمل حاجة علشانه هي أمي، ووحياة أمي أنا مش متجوز غير ريم، ولو في واحدة معاها ورق يثبت إني جوزها تطلعه.

تعليق حسن شاكوش على انباء انفصاله عن زوجته

وقال حسن شاكوش، عبر إنستجرام: «مساء الفل عليكم جميعًا يمكن القصة دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء.

قال والد زوجة حسن شاكوش، إنه سيكشف عن تفاصيل ما حدث خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل، مضيفًا: أنا مريض وفوجئت بقدوم ابنتي لبيتي منهارة وحكت لي عن طردها من مسكن الزوجية.

محضر ريم طارق ضد زوجها حسن شاكوش

وكانت ريم طارق حررت محضرا ضد حسن شاكوش، تتهمه فيه بطردها من المنزل، نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها، وتوجهت إلى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، لتحرر بلاغ موضحةً أن «شاكوش» استولى على أموالها وسرق ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق، وعفش الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق.

ووقعت الأزمة بين الزوجية بعد نحو شهرين من زفافهما الذي شهد سجود العروس شكرًا لله، لإتمام الزيجة.

زيجات حسن شاكوش

وكشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن عدد زيجاته السابقة قبل زواجه الأخير من ريم طارق، أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة» والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، مشيرا إلى أنه تزوج مرتين فقط.

احتفل بزفافه الثالث من ريم طارق في حفل كبير أقامه قبل أيام من شهر رمضان الماضي، وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تامر حسني، رامي صبري، مصطفى قمر، محمد نور، أحمد بتشان، محمود الليثي، حمو بيكا، عمر كمال ورضا البحراوي.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

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