شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رمسيس باريس" يحصد 94 ألف جنيه بالسينمات ليلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم رمسيس باريس للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى إيرادات بلغت 94,411 أمس الجمعة فى شباك التذاكر السينمائى، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض في عيد الفطر المنصرم ، وسجل الفيلم حتى الآن 3 ملايين و500 ألف جنيه في دور العرض المختلفة .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم رمسيس باريس، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التى تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.