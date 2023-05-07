القاهرة السينمائى يفتح باب التقديم لمشروعات النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام فى النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويمكن لصناع السينما التقدم بمشروعاتهم وأفلامهم فى مرحلة ما بعد الإنتاج بداية من الأحد 7 مايو وحتى الجمعة 7 أغسطس، ملتقى القاهرة السينمائى منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم فى المجال وتلقى الدعم المالى و التقنى الذى يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور، وسوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء فى مجال السينما باختيار الأفلام التى ستنال الدعم المادى والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان: للعام العاشر على التوالى يفتح مهرجان القاهرة بوابة لصناع الأفلام العرب للمساهمة فى تطوير أفلامهم من خلال الملتقى وفخورون هذا العام بوجود عدد من الأفلام العربية فى مهرجان كان والتى تم تطويرها فى الملتقى وحصلت على منح دعم من شركاء مهرجان القاهرة وعلى رأسها فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية والمشارك فى مسابقة كان الرسمية.

وأكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الملتقى خلال الأعوام الماضية قد شارك فى مساندة عدد من الأعمال العربية المهمة و يشارك عدد آخر منها فى برامج مهرجان كان هذا العام كما شارك العديد منها فى مهرجانات الأعوام الماضية فعلى سبيل المثال هذا العام يشارك فيلم إن شاء الله ولد والذى تلقى دعم الملتقى العام الماضى ووداعا جوليا الذى تم تطويره فى ورشة eave بمهرجان القاهرة فى أقسام مهرجان كان المختلفة.

وتقول ليندا بلخيرية، مديرة الملتقى : إن الدورة الماضية للملتقى حملت أسماء مهمة سواء على مستوى المشاريع أو الضيوف المشاركين ونطمح لدورة أكثر تميزًا هذا العام وأن نقدم مزيداً من الدعم للمواهب العربية فى الوصول بأعمالهم إلى المحافل العالمية.

وعملت ليندا بلخيرية كمستشار فى العديد من مشاريع لجان التحكيم فى المهرجانات الدولية، وشاركت أيضًا كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائى عام 2011، وانضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2016، كما قامت بإدارة النسخة الماضية من ملتقى القاهرة السينمائى عام 2022.

وملتقى القاهرة السينمائى يقام فى إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهى منصة توفر فضاء مهمًّا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب فى العالم العربى وتسلط الضوء عليهم.

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائى أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًّا، وأن يكون الفيلم روائيًّا أو وثائقيًّا طويلًا فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلًا أو قصيرًا.

وتقوم إدارة الملتقى بدعوة أبرز الأسماء الدولية فى مجالات الإنتاج والتمويل والتوزيع السينمائي، كما سيكون من بين الحضور ممثلون لجهات تمويل ومسؤولو مبيعات وقنوات تلفزيونية لتدشين شراكات دولية مع صناع الأفلام من العالم العربي.

ومهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).