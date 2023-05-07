شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وأمير رمسيس وخالد الحلفاوى أول حضور افتتاح مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من الفنان حسين فهمى وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والمخرج أمير رمسيس وعادل الاعصر وخالد الحلفاوي ومحمد حفظي ورئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبد السميع، لحضور فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الخاتم يوم 20 مايو المقبل.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.