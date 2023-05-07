شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون بصحبة شخصيتها المفضلة داخل أقرب الأماكن لقلبها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة إيما ستون على الاستمتاع بوقتها خلال أقرب الأماكن المقربة إلى قلبها، والممثل فى ديزنى والعالم الخاص به، حينما ذهبت والتقطت الصور التذكارية هناك مثلما عكست صورها مع شخصيتها المفضلة "ميكى".



ايما وميكى

وذلك داخل بحيرة بوينا فيستا بمنطقة فلوريدا، وكانت إيما ستون تبتسم عندما التقت بميكي ماوس، فى Town Square Theatre داخل Magic Kingdom Park.



ايما مع ميكى ماوس

من ناحية أخرى سبق وظهر الثنائى إيما ستون ومارجريت كواللي أثناء تصوير مشهد لفيلمهما الجديد AND في نيو أورلينز يوم الجمعة الماضية، حيث بدا كلاهما متأثرين أثناء تمثيلهما لمشهد ظهر فيها علامات تحطم للمكان.

وكانت الممثلة إيما ستون بدت فى وقت سابق بإطلالة براقة فى وقت سابق أثناء تصويرها في مجموعة نيو أورلينز بفيلمها الجديد، ورغم عدم لجوئها للمكياج خلال صور تم التقاطها لها إلا أن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا بدت متألقة وهي ترتدي فستان أزرق داكن وصندل بني بينما كانت تمزج فنجان قهوة مع عصير أخضر أثناء التصوير.

ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.

كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.