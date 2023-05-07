شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من حفل محمد رمضان فى هيوستن الأمريكية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد رمضان عددا من الصور والمقاطع المصورة من كواليس حفله الذى أقامه اليوم السبت في مدينة هيوستن إحدى مدن ولاية تكساس، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره، وذلك بعد أن أحيا حفله الأول بمدينة ديترويت وحفله الثانى بكاليفورنيا.

ويعرض للنجم محمد رمضان فيلم "هارلي" الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم الـ 31 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وحقق النجم محمد رمضان في شهر رمضان نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل جعفر العمدة، بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.