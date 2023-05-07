فن ومشاهير

جينيفر لوبيز خلال حملة ترويجية لأحدث أعمالها The Mother

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القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز على الترويج إلى فيلمها الجديد The Mother خلال حملة ترويج له بحضور طاقم الفيلم، أمام المشاهدين داخل أحد دور العرض، وامتازت لوبيز كعادتها في إختيار أزياءها المناسبة خلال تلك المناسبة التي تحاول فيها الترويج لفيلمها التي تعول عليه كثيراً لتحقيق نجاحاً آخر يضاف إلى رصيدها الفني.

 

لوبيز 121
لوبيز

جدير بالذكر أن جينيفر لوبيز ظهرت مؤخرًا فى إطلالة مميزة على طريقة النمور مثلما بدا خلال زيها الذى تميز على طريقة نقش النمر، وذلك خلال الترويج لفيلمها الجديد The Mother

 

جينيفر لوبيز 121
جينيفر لوبيز 

 

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.

وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

 

والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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