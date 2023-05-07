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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز خلال حملة ترويجية لأحدث أعمالها The Mother والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز على الترويج إلى فيلمها الجديد The Mother خلال حملة ترويج له بحضور طاقم الفيلم، أمام المشاهدين داخل أحد دور العرض، وامتازت لوبيز كعادتها في إختيار أزياءها المناسبة خلال تلك المناسبة التي تحاول فيها الترويج لفيلمها التي تعول عليه كثيراً لتحقيق نجاحاً آخر يضاف إلى رصيدها الفني.
لوبيز
جدير بالذكر أن جينيفر لوبيز ظهرت مؤخرًا فى إطلالة مميزة على طريقة النمور مثلما بدا خلال زيها الذى تميز على طريقة نقش النمر، وذلك خلال الترويج لفيلمها الجديد The Mother
جينيفر لوبيز
من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.
وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.
والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.
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