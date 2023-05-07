شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تنتقل إلى إسبانيا بعد حملات الهجوم عليها في هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة آمبر هيرد على الابتعاد عن صخب هوليود والأزمات الدائرة فيها، منذ انتصار جونى ديب عليها في ساحات القضاء، وذلك بعدما سافرت إلى أسبانيا وتحديدًا العاصمة مدريد للعيش هناك فترة، وفقًا لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد فيه أن هيرد اشترت منزل في أسبانيا، وفضلت الابتعاد عن الصراعات الدائرة حولها في هوليود، خاصة مع ازدياد نجومية جونى ديب وأفول نجمها.



آمبر هيرد

وذلك بعدما أثار ظهور آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman، الكثير من الجدل في وسائل الاعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود، بعد عودة هيرد بشخصيتها الرئيسية "ميرا" في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.

هيرد فى مدريد

ووفقًا لصحيفة Marca، فإن ظهور هيرد في المقطع الدعائي الجديد لفيلم Aquaman 2 الذى لم يعرض رسمياً حتي الآن، أثار الكثير من التساؤلات والتى وصلت لمقاطعة الفيلم الجديد، بعد ضرب القائمين على الفيلم مطالبات المشاهدين عرض الحائط واستمرار مشاركة هيرد في تجسيد شخصية "ميرا" في الجزء الجديد، وعدم استبدالها بممثلة أخرى.