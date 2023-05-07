مفاجأة بعد كشف فارق العمر بين لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب.. لن تصدقوا ايهما أكبر؟!!

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 02:51 صباحاً - دائما مايتسائل الجمهور عن فارق العمر بين الاعلامي عمرو أديب وزوجته الاعلامية لميس الحديدي، حيث كانت بعض الصحف قد كشفت انها أكبر من زوجها، الأمر الذي اثار الجدل.

قصة زواج “لميس” و”أديب” من بعضهما تعتبر واحدة من أنجح قصص الزواج بين الإعلاميين على مدار العقد الماضي.

نبذة عن عمرو أديب :

يُعد الإعلامي الشهير عمرو أديب أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي العربي على الإطلاق، خاصة بعدما أصبح أعلى الإعلاميين العرب أجرًا بعد تعاقده الأخير مع مجموعة «mbc»، لتقديم برنامجه «الحكاية».

ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب من مواليد العام 1963، بمدينة المحلة الكبرى، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنة في العمل في الصحافة.

في بداية حياته المهنية، عمل الإعلامي عمرو أديب مع شقيقه الأكبر عماد أديب، والذي كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في ذلك التوقيت.

بدأ اسم عمرو أديب في الظهور والانتشار عندما بدأ العمل في المجال الإعلامي، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بداية عمله في قناة «اليوم»، التابعة لشبكة «أوربت» المشفرة، وحقق برنامجه نجاحًا كبيرًا.

بدها انتقل أديب للعمل في عدة قنوات تلفزيونية، مثل أون، قبل أن يتعاقد في النهاية مع قناة «mbc مصر» علي تقديم برنامج الحالي «الحكاية».

حياته العائلية :

علي الجانب الشخصي تزوج أديب مرتين، الثانية منهم من الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وأنجب منها ابن واحد فقط، وهو ابنه “نور الدين أديب“، والذي ظهر مؤخرًا على شاشات الإعلام بعد اصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعلن شفاؤه منها في النهاية.

نبذة عن لميس الحديدي:

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969. والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري

يُذكر أن الإعلامية لميس الحديدي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب منذ عام 1999، والتى تعتبر واحدة من أنجح قصص الزواج بين الإعلاميين، وانجبت منه ابنه الأصغر نور، وفارق العمر بين عمرو أديب ولميس الحديدي لا يتجاوز الـ 6 سنوات، حيث أن عمرو أديب يبلغ 58 عاما، بينما تبلغ الإعلامية لميس الحديدي 52 عاما.

وبدأت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي، وهي بعمر الـ25 عامًا، حينما كانت تنظر إليه بنظرة فارس الأحلام، حيث كانت تحلم بالزواج منه طوال الوقت، وعاش الثنائي قصة حب دامت لعامين، وانتهت بالزواج.

وأقرت لميس، بأنها لا تستطيع منافسة زوجها على الصعيد المهني، حيث أنها تعتبر عمرو أمهر مذيعي الـ”توك شو”، “ليس في مصر فقط، بل في كل أرجاء الوطن العربي”، على حد قولها .

وأشارت لميس إلى أن “عمرو” يساعدها كثيرًا، بل ويختار لها أسماء غالبية البرامج التي تقدمها، وآخرها برنامجها السابق “هنا العاصمة” على شاشة “سي بي سي”.

وأوضحت لميس أن الزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه متعددة، كما أنه لا يخلو أيضًا من بعض العيوب، فمن أهم مزاياه أن شريك الحياة زميل في النهاية، مما يساعد على تفهم كل طرف لطبيعة عمل الآخر، في حين أن أبرز عيوبه أن المنزل يتحول إلى ما يشبه نشرة الأخبار اليومية، بسبب “كثرة الحديث في السياسة والإعلام”.

لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON، إنها خصصت حلقة اليوم للتحدث عن الحياة بعد الـ50، وكيف ينظر المجتمع الشرقي للمرأة بتنصيفات مرتبطة بعمرها، بينما يعيش كبار السن في الدول الأجنبية بنشاط وإقبال على الحياة، موضحة: “لكن إحنا بعد الـ50 اقعدي جنب الحيط”.

وتابعت لميس الحديدي: “باعترف قدام الناس كلهم، أيوه أنا عديت سن الـ50، هل ده آثر عليا؟ مش عارفة”.

وأكدت لميس الحديدي أن أسلوب حياتها لم يتغير بعد تخطيها سن الـ50، قائلة: “أنا بالبس نفس اللبس، باخد بالي من وزني وشكلي، السن بالنسبة لي مجرد رقم مابحسش به”.

وأشارت إلى أنها لا تهتم بالتقدم في العمر والاقتراب من سن الـ60 طالما كانت بصحة جيدة، وأضافت: “عمري ما فكرت في القصة دي، السن بالنسبة لي هو مجرد رقم، وأي حد يسألني بقوله عادي جدا، دون خوف أو قلق”.

وأوضحت لميس الحديدي أنها لا تشعر بأي تغيير في نمط حياتها على مدار السنوات، مردفة: “شكلي دلوقتي زي شكلي قبل كده أو بعد كده، المهم أنني أكون بصحة جيدة”.

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