شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلاً غنائيًا فى قطر.. 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا في قطر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، وهي ثاني حفلاته هذا العام وتحديدًا منذ وفاة نجله "وديع" في يناير الماضي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

وكان النجم جورج وسوف أحيى أمس الجمعة أولا حفلاته هذا العام في أوبرا دبي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.