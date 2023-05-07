فنانة مشهورة| من هي زوجة بلال شامة؟.. «تعرف بالصور على زوجة الفنان مجدي بدر»

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 03:54 صباحاً - تصدر الفنان مجدي بدر محركات البحث على «جوجل»، بعدما ظهر مع زوجته الفنانة سامية عاطف، إذ تفاجأ الجمهور بأن زوجة مجدي بدر، هي الفنانة سامية التي قدّمت مشوارًا فنيًا طويلًا من أشهرهم مسلسل «هبة رجل الغراب».

من هي زوجة الفنان مجدي بدر؟

تزوج الفنان مجدي بدر من زوجته الممثلة المشهورة سامية عاطف في عام 2009، ثم في عام 2017 قد رزق بمولودته الأولي داليدا بعد 8 أعوام من الزواج والعلاج من العقم.

سامية عاطف وزوجها مجدي بدر

أعمال سامية عاطف

الفنانة سامية عاطف، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم «تمثيل وإخراج»، من مواليد 11 فبراير عام 1982، وشاركت في أعمال فنية أمام كبار النجوم أبرزهم: عمر الشريف، ميرفت أمين، أحمد حلمي، محمد هنيدي، محمود حميدة، صلاح السعدني، سمير غانم وغيرهم، حيث قدمت قرابة الـ 50 عمل فني بين المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما.

سامية عاطف في أحد أعمالها الفنية

سامية عاطف في مسلسل “جميلة”

وقدمت سامية عاطف اداءاً متميزاً للغاية نال اعجاب واستحسان الجمهور فى شخصية الزوجة المقهورة حيث جسدت شخصية اية شقيقة البطلة جميلة التى تتعرض للاحتيال من زوجها وكسيرة العين بسبب اثبات نسبها بادادء يؤكد اننا امام موهبة كبيرة، نضجت لتقدم اقوى المشاهد امام ابطال “مسلسل جميلة” الذي تم عرضه في موسم شهر رمضان 2023 المنقضي، وخاصة امام النجمتين سوسن بدر وريهام حجاج والفنان هشام اسماعيل.

سامية عاطف في مسلسل جميلة – رمضان 2023

الفنان مجدي بدر مع زوجته سامية عاطف

واشتهر الفنان مجدي بدر بشخصية «بلال شامة» خلال أحداث «مسلسل جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وبدأ الجمهور يبحث عن صورة زوجته الفنانة سامية عاطف بعد ظهورهما سوياً في إحدى البرامج التلفزيونية .

مجدي بدر يتحدث عن دوره فى جعفر العمدة

وكان الفنان مجدى بدر، قد حل ضيفًا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”، للحديث عن دوره في “مسلسل جعفر العمدة”، والذي يجسد فيه شخصية “بلال شامة”.

علّق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلًا: “التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم “عبده موتة”، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد، وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك”.

وأضاف: “محمد رمصان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك”.

تحدث عن كواليس تقديمه لدور “بلال شامة” في مسلسل “جعفر العمدة”، قائلا: “أخرجت دور الشر بداخلي بعد الحوار مع محمد سامي، والبروفات كان سر الأداء الرائع لكل فريق العمل، محمد سامي يقدر يضيف بابتسامته حاجات كتير ومضطريناش نعيد أي مشهد لأن محمد سامي بيدخل الممثل في أحسن حالاته”.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة التي تجسد شخصيتها زينة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

من هو الفنان مجدي بدر؟

الفنان مجدي بدر، دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عامًا ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة.

وظهر في أغلب أدواره بتجسيد دور الشخص الشرير، وكان يظهر بدور الرجل الذي يخدع البنات، ودور المجرم أو السارق، في بداياته كان يشارك في المسلسل بدور بسيط ثم بدأ يأخذ أدوار كبيرة بعد شهرته.

بدايات مجدي بدر

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

أعمال مجدي بدر

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملًا فنيًا.

وشارك مجدي بدر مؤخرًا كضيف شرف في موسم رمضان 2022 من خلال “مسلسل مين قال” والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان – نادين – أحمد داش – ديانا هشام.

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