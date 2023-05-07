والد ريم طارق يخرج عن صمته.. فماذا كشف عن اسباب طرد حسن شاكوش لها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 06:54 صباحاً - خرج طارق السيد مع والد ريم طارق، زوجة المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، للحديث عن أزمة ابنته مع زوجها، وذلك عبر برنامج “الحكاية” المعروض عبر شاشة “MBC مصر”.

قال والد زوجة شاكوش: “نشكر الله الذي عفانا، سبب الانفصال هو اختلاف في وجهات النظر ومش هتقدر تكمل، والاختلاف في أسلوب الحياة والطباع، ودا محدش يضمنه والحمدلله انه ظهر قريب وبدري، هي رفضت الوضع اللي شافته طردها من البيت، وخد كل حاجتها الشرعية، المصوغات الذهبية وقائمة المنقولات، وهذا ما نطالب به”.

وتابع: المشاكل بدأت في نصف رمضان، وكانت مشاكل عادية جدا، ولا أريد الحديث فيها، ولن أخوض في مشاكل ابنتي الزوجية، حالة ابنتي النفسية الحالية ممتازة والحمدلله، وما قالته لي لا يصح البوح به، إن شاء الله نخرج بالمعروف ومافيش أي حاجة بينا.



وردا على اتهامات شاكوش لريم بأنها كانت متزوجة قبله، قال الأب: “يعمل بلاغ في النيابة بأننا أقدمنا على عمل به غش وتدليس، أي كلام يجد أن له الحق فيه مكانه هو النيابة العامة، ولن أتناقش في أمور غير منطقية، ومحاميه منذ فليل أقر أن هذا ليس السبب في الطلاق”.

وأضاف: أتقدم ببلاغ للنائب العام من خلال برنامج “الحكاية”، لحسن شاكوش أخ يدعى موسى ويهددني في رسالة صوتية بفضح ابنتي وأن شقيقه يتمتع بكامل قواه الزوجية ولديه علاقات متعددة ونفوذ، وأنه عاشر كل سيدات مصر، كما أن حسن شاكوش لديه حساب باسمه على السوشيال ميديا بيشهر بابنتي وسأتقدم ببلاغ ضده لمباحث الانترنت، ولم اتوقع منه هذا التصرف،.

أما عن إمكانية الصلح قال: “الصلح حاجة بتاعت ربنا، احنا ناس مابنشيلش ولا بنزعل، لكن لو لي حرية القرار أرفض الصلح، وأرفض الحديث عن تفاصيل حياة ابنتي الزوجية”.