شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا على فيلم "المجهول".. أصعب أدوار عادل أدهم وتجسيده شخصية الشرير الأخرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد، 39 عامًا على طرح فيلم "المجهول"، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 7 مايو 1984، ويعد الفيلم المحطة الأصعب في مشوار النجم عادل أدهم لأنه ظهر طوال أحداثه صامتًا، واعتمد في تجسيده لشخصية "الشرير الأخرس" على انفعالاته النفسية والجسدية

وفيلم المجهول، من بطولة نجلاء فتحى و عزت العلايلى و سناء جميل و عادل أدهم و سمية الألفى وسيناريو و حوار مصطفى محرم و إخراج أشرف فهمى.

مديحة و والدتها تديران فندقًا صغيرًا في كندا بعد أن هاجرا من مصر عقب طلاق الأم التي تخفي عن ابنتها أن لها شقيقًا بالقاهرة يدعى ناجي. تطلب مديحة من الأم الكف عن الطريقة التي يحصلان بها على أموال النزلاء بتخديرهم والقاءهم في بحيرة قريبة من الفندق بواسطة خادم أبكم وأصم.

وقدم عادل أدهم دوره في فيلم المجهول ببراعة لفتت الأنظار، رغم كونه لم ينطق بكلمة واحدة طوال الفيلم، فكان أداءه يعتمد في المقام الأول على تعبيرات الوجه والعينين، وابتكر فلسفة خاصة لأداء الشري و فيلم "المجهول" هو المحطة الأصعب في مشوار عادل أدهم لأنه ظهر طوال أحداثه صامتًا، واعتمد في تجسيده لشخصية "الشرير الأخرس" على انفعالاته النفسية والجسدية.



عادل أدهم من فيلم المجهول