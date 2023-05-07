شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تدخل علاقة رومانسية جديدة بعد شهر على انفصالها عن جو ألين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير العالمية مؤخرًا خلال أكثر من موقع عالمى العالمية عن دخول تايلور سويفت فى علاقتها الرومانسية الجديدة مع مات هيلى، وذلك بعد مرور شهر واحد على إعلانها عن الانفصال مؤخرًا عن جو ألين بعدما استمرا معًا لمدة ست سنوات، كونا فيها ثنائيًا بارزًا.



تايلور سويفت ومات هيلى

وحسب تقرير تم نشره مؤخرًا حول انفصال الثنائى قال مصدر مطلع، إن علاقة الثنائي انتهت منذ فترة قريبة لهذا السبب تغيَّب جو عن العروض الغنائية التي قدمتها تايلور سويفت أخيرًا ضمن جولتها الغنائية في أمريكا، كما لفت إلى أن الانفصال وقع بطريقة "ودية"، إذ لم يكن الأمر دراميًا ومأساويًا.

وشكّل الخبر صدمة لمتابعي النجمة ومحبيها، لا سيما بعد خروج صديقة مقربة من الثنائي تؤكد فيه مدى قوة علاقة تايلور وألوين، وأوضحت أن جو سينضم إلى تايلور في جولتها الغنائية، قائلة: "سوف يسافر جو معها عندما يستطيع ذلك، إنهما رائعان معا، جو داعم للغاية لمسيرتها المهنية".

ويأتي خبر انفصال تايلور بعد ساعات فقط من طرح ألبومها العاشر الذي طال انتظاره "Midnights"، متبوعًا بسبع أغاني إضافية جرى إصدارها بشكل مفاجئ.