شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنشر الصور الأولى لابنها موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هبة مجدى الصور الأولى لنجلها موسى الذى يقترب من عامه الثانى وهو الابن الثانى لها حيث إن لها ابنة اسمها "دهب" وزوجها هو الفنان محمد محسن.



هبة مجدى وابنها هبة مجدى وابنها



هبة وموسى هبة وموسى

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة والمذاع على قناة ON، استضاف كلا من النجم أحمد صلاح حسنى والفنانة هبة مجدى والمطربة إيمان الشميطي اليوم الخميس.

وخلال اللقاء تحدثت هبة مجدى عن علاقتها بزوجها المطرب محمد محسن وتعاملهما مع بنتها "دهب" وابنها "موسى"، وقالت: "محمد بيحب الأطفال.. دهب بنتى 4 سنين ونص ومرتبطة بأبوها أكتر".

وأضافت أن زوجها المطرب محمد محسن يأخذ برأيها فى الأغنيات، قائلة: "محمد لو عاجباه أغنية بيبعتهالى أسمعها عشان ياخد رأيى، وسكته فى الغنا جديدة عليا ومختلفة".

وعن طفولتها، كشفت: "خلال الصف الثالث الابتدائى.. اشتغلت فى مسلسل عمو فؤاد 4 مواسم متتالية والأستاذ فؤاد المهندس كان دايما كله نشاط وعايز يرقص معانا، وعرفت قيمة الصور اللى بتجمعنى بالنجوم دول دلوقتى.. كنت بلعب باليه واتصورت مع صابرين صورة فى طفولتى وبعد سنين مصدقتش إن أنا اللى اتصورت معاها".\

وتابعت: "كنت فى مدرسة راهبات وبنات بس، ومكنش ينفع أكلم ولاد خالص.. كنت شقية قوى وفى مرة بجرى فى البيت خبطت فى الطرابيزة وفتحت حاجبى وخيطت من غير بنج".