شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تستمتع بمشاهدة مباراة كرة السلة بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المغنية أديل من أكثر النجمات العاشقة لكرة السلة، مثلما يظهر عليها مع حرصها على حضور المباريات الكبيرة بين الأندية من وقت لآخر، وهو ما حصل مؤخرًا بصحبة صديقها ريتش بول، وهى المباراة التي شهدت تواجدت كيم كاردشيان أيضًا.



المغنية اديل

أديل حضرت المباراة ليكون هذا هو الظهور الأول لها بعد احتفالها بعيد ميلادها يوم الجمعة الماضية، بعدما أتمت يومها عامها الـ 35.



المغنية اديل

من ناحية سبق وشاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها العام الماضى، ونشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.