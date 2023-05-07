ديمي روز عارية كما خلقها الله وهي مستلقية على السرير بدون ملابس والجمهور مصدوم من جمال جسمها العريان .. اجمد من سما المصري و صافيناز

فنون - سعد محمود - أعادت حسابات فنية على مواقع الإجتماعي نشر صورة جريئة لعارضة الأزياء العالمية ديمي روز، ظهرت فيها بوضعية مثيرة وهي عارية تماماً من ملابسها، وهو ما أثار حفيظة وغضب جمهورها على السوشيال ميديا.

وكانت ديمي روز قد قامت خلال الفترة السابقة بنشر الصورة المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، وظهرت فيها وهي عارية تماماً ومستلقية على السرير.

وتباينت تعليقات المتابعين على الصورة، فقد اتهم البعض ديمي روز بتعمدها إثارة الجدل بالصور والفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها على السوشيال ميديا، بينما دافع عنها آخرون و تغزلوا بجمالها ونعومة جسمها.

عارية على تماماً في وسط البحر

كما ظهرت ديمي روز مؤخراً في إطلالة حديثة على متن قارب من وسط البحر، حيث ظهرت وهي نائمة على بطنها وصدرها عاري تماماً، وأكتفت بتنورة قصرة لا تكاد تغطي مؤخرتها.