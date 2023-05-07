شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يحصد 731 ألف جنيه فى شباك التذاكر بآخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم "يوم 13" للفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني على تصدره الإيرادات اليومية، وحصد إيرادات بلغت 731,680 ألف جنيه في اخر ليلة عرض، ليتخطى الفيلم 19 مليون جنيه في السينمات كمذ انطلاقه في دور العرض.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويبدأ الفيلم بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.