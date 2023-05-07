شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يتألق فى حفل موسيقى بالمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا كبيرا وهو الحفل المقام حاليا في المتحف المصرى الكبير بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ومن المقرر أن يقدم مقطوعة جديدة على اسم حفيدته.

ومن المقرر أن يُحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 10 مايو الجاري، ويقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها، منها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.