شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تنتهى من تسجيل يا "خايبة" بتوقيع محمد عبد المنعم وأحمد على موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة أمينة من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "ياخايبة" كلمات أحمد على موسى وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وتنوى أمينة تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من التصوير والمونتاج كما انتهت أمينة من تسجيل أغنية جديدة لـ فيلم "حمص وحلاوة" التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الفنانين منهم محمود الليثى وأحمد شيبة وحمو بيكا.

آخر أعمال المطربة أمينة كانت أغنية "كل سنة وأنت خاين" والتي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.

وتقول كلمات الأغنية: "كل سنة وأنت خاين عقبال مليون سنة.. كلك عيوب وبتجيب العيب عليا.. فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية.. قبلك اهو اتفضل ومتكسفشى ايديا.. نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام..ومن غبائى أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام.. مقلتش ليه ان انت ناوى انك تصوم تالت أيام.. مع السلامة باى باى وشد الباب وراك قبل ما تمشى .. اعرف طول ما انا بقفل بابى مباواربشى".

وتنتطر أمينة فيلم "حمص وحلاوة" الذى يجمع نجوم الغناء الشعبى محمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف سيد السبكى وإخراج محمد حمدى، وتدور قصتة في اطار كوميدى رومانسى .