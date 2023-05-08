شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سيف عن والده وحيد سيف: اسمه مصطفى واختار هذا الاسم حبا فى فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفاً فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وكشف عن اسم والده وحيد سيف الحقيقي قائلاً: "اسمه الحقيقي مصطفى سيد أحمد سيف، واسم وحيد يرجع إلى حبه لفريد الأطرش والذي قدم العديد من الأدوار في الأفلام وكان اسمه فيها "وحيد" بالإضافة إلى أنه كان منطويا.

الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).

وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).