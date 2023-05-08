شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سيف: والدى لم يكن يعلم بدخولى التمثيل وزعل لما تركت الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفاً فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث عن بدايته فى الفن وعلاقته بوالده الفنان وحيد سيف قائلاً: "والدى لم يكن يعلم بدخولي الفن وقد أخفيت عنه وأردت أن أنجح بالاعتماد على نفسي، ولم يكن أحد في الفن يعلم بحقيقة أنى نجل الفنان وحيد سيف".

وأضاف أشرف سيف: والدى ما كانش يعرف إنى بمثّل، وكان فى مرة فى المسرح وهو كان بيحب يشغل التلفزيون فى غرفته ويوطى الصوت، وفجأة لقانى على الشاشة واندهش وقال أنا عارف صوته ده ابني، واتصل بيا وزعل لما عرف إنى سِبت الهندسة لكن بعد كده تقبل الأمر".

الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام). وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).