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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سيف لـ"واحد من الناس": كنت طفل هادى وخجول وحبى للقراءة نفعنى جدا والان مع تفاصيل الخبر
ويعتبر هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان أشرف سيف بعد غياب 15 عاما عن الساحة الفنية، ويكشف خلال الحلقة أسباب غيابه عن الساحة الفنية ومحاولة الاتجاه للتجارة، كما يكشف عن مفاجأة عودته خلال الحلقة.
الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).
وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).
أشرف سيف
أشرف سيف
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