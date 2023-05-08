شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سيف لـ"واحد من الناس": كنت طفل هادى وخجول وحبى للقراءة نفعنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفاً فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال عن طفولته: "كنت طفل هادى وخجول جدا، وبتجيلى حالات أكتسب فيها الجرأة مع نفسي لدرجة أنى وقفت على سور البلكونة وأمى لحقتنى، وكنت غير كل الأطفال، بفرح بالقصص أوى مش بالألعاب، وبحب القراءة، وده اللى نفعنى جدا، لدرجة أنى لما كتبت موضوع تعبير وأنا صغير اعتقد شخص أن أحد الأشخاص كتبه لي ولم يصدق إلا لما سألنى فى الكلام اللى كتبته وأجبت عليه.

ويعتبر هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان أشرف سيف بعد غياب 15 عاما عن الساحة الفنية، ويكشف خلال الحلقة أسباب غيابه عن الساحة الفنية ومحاولة الاتجاه للتجارة، كما يكشف عن مفاجأة عودته خلال الحلقة.

الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام). وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).